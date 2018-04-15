Самая большая глупость боя Усик - Гассиев: спортивные итоги 14 апреля

Названа самая большая глупость боя Усик - Гассиев, а Джошуа указал России ее место, отказавшись приезжать на бой с Поветкиным. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 14 апреля.
Кроме того, "Динамо" добыло тяжелую победу над "Шахтером", в Николаеве жестоко избили заслуженного тренера Украины по боксу и ФИФА придумала новый чемпионат мира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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