"Россия за тебя": Усика засыпали комментариями из-за нового фото

Украинец Александр Усик возобновил подготовку к дебютному бою в супертяжелой весовой категории.

На своей странице в социальной сети Instagram боксер опубликовал новое фото, которое подтверждает, что он прибавил в массе.

Новости Назван соперник Усика в дебютном бою в хевивейте

В комментариях под снимком фанаты бокса восхитились Усиком, пожелав ему удачи в хевивейте. Отметим, что Александра поддержали многие пользователи соцсети из России. "Гордость Украины, гордимся!", "Кувалды решают", "Александр, России за тебя тоже болеет, не забывай", "Сколько же в тебе трудолюбия?! Красава!", "Саня, ты красава. Россия за тебя!", "Жду твой бой сильнее, чем свою днюху", "Ноги, как у пауэрлифтера", – отреагировали на фото болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик озадачил всех фанатов бокса своим внешним видом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram