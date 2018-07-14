Россия припугнула Усика последствиями за срыв боя с Гассиевым

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предупредил Александра Усика, что срыв финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Муратом Гассиевым может повлечь за собой серьезные последствия для украинца.

"Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", – цитирует Кремлева ТАСС.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас заявил, что организаторы финала боксерской Лиги чемпионов в Москве не обеспечили нормального пребывания его подопечного в столице России. Климас обвинил в бездействии россиян, заявив, что поединок с Гассиевым может сорваться.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) должен встретиться с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля.

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) запланирован в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".