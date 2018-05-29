Россия назвала дату боя Усик – Гассиев: спортивные итоги 28 мая

Россия назвала новую дату боя между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, а капитан "Реала" Серхио Рамос угодил в скандал во время финала Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 мая.
Кроме того, вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался о своих ошибках в финале Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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