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Россия назвала дату боя Усик – Гассиев: спортивные итоги 28 мая

2.2тЧитать новость на украинском

Россия назвала новую дату боя между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, а капитан "Реала" Серхио Рамос угодил в скандал во время финала Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 мая.

Кроме того, вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался о своих ошибках в финале Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
WBSSУсик - Гассиевбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
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