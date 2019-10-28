Российского боксера унесли на носилках с ринга после нокаута: спортивные итоги 27 октября

Украинцу Александру Усику нашли нового соперника в супертяжелом весе, а россиянина Михаила Алексеева унесли с ринга на носилках после нокаута.

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Кроме того, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" синхронно потеряли очки в 12-м туре Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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