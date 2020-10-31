Российского боксера срочно госпитализировали после тяжелого нокаута. Видео

Максим Иншаков Бокс 10:00, 31.10.2020

Российский боец Тимур Пашалиев (1-1-2, 1 КО) был срочно госпитализирован после тяжелого нокаута в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время боксерского вечера Shamo Boxing в столичном УСК "Крылья Советов". Во время поединка против Олег Мисюры (5-0, 4 КО) 24-летний Пашалиев пропустил серьезный удар справа, после которого рухнул без чувств на канвас.

Спортсмен так и не смог прийти в себя после чего организаторы в срочном порядке вызвали скорую помощь. Пашалиев потерял сознание и был доставлен в одну из московских больниц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 июля россиянин Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Субриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.

  • Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.

  • 23 июля в Мэриленде Дадашев умер , не приходя в сознание.

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