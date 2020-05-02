Российского боксера нокаутировали в Москве

Максим Богданов Бокс 17:07, 2.05.2020 Обновлено: 17:07, 2.05.2020

Казахстанский боксер Уалихан "Адай" Бисенкулов (10-1, 10 КО) нокаутировал россиянина Ивана Арацкого (0-4).

Поединок прошел в Москве в спорткомплексе "Крылья Советов" и завершился в первом же раунде.

Сперва Бисенкулов мощным ударом по корпусу отправил своего оппонента в нокдаун, а затем продолжил избивать его до тех пор, пока судья не остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый американский боец Луис Коске эффектно нокаутировал Артуро Эрнандеса на турнир по смешанным единоборствам (ММА) в лиге "Combate".

Поединок между американцами прошел в калифорнийском Стокотне и завершился за 18 секунд. 35-летний Эрнандес попытался активно начать бой, но пропустил несколько убийственных контратак, одна из которых и привела к быстрой развязке.

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