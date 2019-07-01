Российского боксера лишили пояса Усика и выбросили из рейтинга

Российский ветеран Денис Лебедев потерял чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который ему был присвоен после перехода Александра Усика в хевивейт.

Об этом стало известно после обновления рейтинга организации 30 июня. Более того, Лебедев был исключен из топ-15 крузеров планеты.

Усик был лишен пояса WBA после того, как отказался проводить обязательную защиту в поединке против Лебедева. Сам 39-летний россиянин осенью должен выйти в ринг против француза Арсена Гуламиряна, который владеет поясом WBA World Champion.

Отметим, что Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов тяжелого веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятный соперник Александра Усика по дебютному поединку в хевивейте камерунец Карлос Такам бросил дерзкий вызов украинскому боксеру.

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