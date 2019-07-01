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Российского боксера лишили пояса Усика и выбросили из рейтинга

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Российский ветеран Денис Лебедев потерял чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который ему был присвоен после перехода Александра Усика в хевивейт.

Об этом стало известно после обновления рейтинга организации 30 июня. Более того, Лебедев был исключен из топ-15 крузеров планеты.

Усик был лишен пояса WBA после того, как отказался проводить обязательную защиту в поединке против Лебедева. Сам 39-летний россиянин осенью должен выйти в ринг против француза Арсена Гуламиряна, который владеет поясом WBA World Champion.

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Российского боксера лишили пояса Усика и выбросили из рейтинга

Отметим, что Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов тяжелого веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятный соперник Александра Усика по дебютному поединку в хевивейте камерунец Карлос Такам бросил дерзкий вызов украинскому боксеру.

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Персоны
Александр УсикДенис Лебедев
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