Российский боксер Иван Арацкий потерпел разгромное поражение на вечере профессионального бокса в Москве.

В поединке, состоявшимся в спорткомплексе "Крылья Советов", россиянин был нокаутирован казахстанцем Уалиханом Бисенкуловым.

Сперва Бисенкулов мощным ударом по корпусу отправил своего оппонента в нокдаун, а затем начал просто избивать соперника. Рефери пришлось вмешаться и остановить бой на отметке 2:12.

Новости Один из лучших боксеров мира добыл яркую победу нокаутом в чемпионском бою

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер одержал 17-ю подряд победу нокаутом на профессиональном ринге.

На вечере бокса в рамках шоу Golden Boy, которое прошло в Калифорнии (США), 24-летний украинец разобрался с представителем Колумбии Карлосом Галваном (17-10-1, 16 КО).

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