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20 сентября • обновлено в 19:52
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Российский ветеран бросил вызов Ломаченко

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36-летний россиянин Петр Петров (40-6-2, 21 KO) выступил с дерзким заявлением о возможных поединках с топовыми боксерами легкого дивизиона.

В частности, спортсмен назвал себя одним из лучших в весе и бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.

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Петр Петров

Петр Петров

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"Я все еще один из лучших в легком весе в мире. Я вижу, что такой парень, как Девин Хэйни, только что выиграл промежуточный титул, и он, я думаю, был бы для меня хорошим соперником. Но также мне интересен любой топ, такой как Гарсия или Ломаченко. Я готов сразиться с любым из них", – цитирует Петрова World Boxing News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) сделал заявление о лишении Василия Ломаченко чемпионского пояса.

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Персона
Василий Ломаченко
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