"Российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вызвали бурную реакцию в сети, снявшись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

"Насколько же они отвратительны", "Продажные дешевки! Смотреть на этих клоунов просто мерзко! Зарабатывают, разбивая головы людям, развлекаются, стреляя зверей и птиц, а по-жизни - предатели страны! И все эти качества у глубоко верующих людей! Этому учит ваша ка*апская вера?" – не сдерживаются в эмоциях юзеры.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

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