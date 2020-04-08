Известный российский комментатор Григорий Стангрит поделился мыслями о перспективах украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик против Чисоры – бой, который даст нам понять дальнейшие перспективы. Потому что Чисора точно не мешок, и для него это огромная мотивация. По сути, это отборочный поединок, а его победитель имеет шанс подраться с Джошуа. И если я еще могу представить, что Усик разберется с Чисорой, то я даже практически не представляю, как разобраться с Фьюри, которого мы увидели в бою с Уайлдером", – сказал Стангрит в интервью на YouTube-канале Usachev TV.

Александр Усик

Он считает, что сейчас очень тяжело представить, как бы развивался поединок Усика и Фьюри, поэтому для начала стоит дождаться следующего боя украинца – с Чисорой, а потом уже делать какие-то выводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский боксер Эвандер Холифилд предсказал Усику большое будущее в супертяжелом весе.

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