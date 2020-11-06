Российский эксперт назвал главную причину поражения Ломаченко от Лопеса

Украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) потерял интерес к боксу, что и стало причиной его поражения в поединке против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Такое мнение в комментарии USACHEV TV выразил известный российский комментатор и эксперт по боксу Владимир Гендлин.

"Наверное, я согласен, что Ломаченко проиграл. Не хочу никого обижать, но иногда бывает, что боец устал. В чем Лопес превосходил Ломаченко? Ни в чем. Он не превосходил его ни в скорости, ни в тактическом мышлении, ни в мастерстве. Ни в чем. Почему получился такой бой? Только из-за падения интереса одного из боксеров", – сказал Гендлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом выразил несогласие с результатом подсчетов судей.