Российский эксперт назвал главную причину поражения Ломаченко от Лопеса

Александр Чеканов Бокс 13:50, 6.11.2020

Украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) потерял интерес к боксу, что и стало причиной его поражения в поединке против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Такое мнение в комментарии USACHEV TV выразил известный российский комментатор и эксперт по боксу Владимир Гендлин.

"Наверное, я согласен, что Ломаченко проиграл. Не хочу никого обижать, но иногда бывает, что боец устал. В чем Лопес превосходил Ломаченко? Ни в чем. Он не превосходил его ни в скорости, ни в тактическом мышлении, ни в мастерстве. Ни в чем. Почему получился такой бой? Только из-за падения интереса одного из боксеров", – сказал Гендлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом выразил несогласие с результатом подсчетов судей.

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