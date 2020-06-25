Российский друг Ломаченко повторно провалил допинг-тест

Допинг-проба "Б" российского чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Александра Беспутина, который является другом Василия Ломаченко, оказалась положительной.

В крови боксера нашли запрещенный препарат Лигандрол после чемпионского боя против россиянина Раджаба Бутаева, который состоялся 1 декабря 2019 года и закончился победой Беспутина по очкам. Он свою вину не признал и принял решение вскрыть пробу "Б".

"Есть документальное подтверждение – проба "Б" показала тот же результат, что и проба "А"", – цитирует слова представителя Бутаева издание ТАСС.

Отметим, что менеджер Беспутина Эгис Климас заявил, что они результаты допинг-пробы "Б" еще не получали.

Россиянин выиграл все 14 поединков на профессиональном ринге, закончив 9 из них нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беспутин рассказал о том, какую роль в его карьере сыграли тренировки с отцом Василия Ломаченко Анатолием.