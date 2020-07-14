Российский чемпион UFC назвал Ломаченко лучшим боксером современности

Максим Иншаков Бокс 21:04, 14.07.2020 Обновлено: 21:15, 14.07.2020

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян (15-1), назвал украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) лучшим боксером современности.

По словам 27-летнего россиянина, он кроме Ломаченко следит и за Александром Усиком.

"В последнее время за боксом долгое время не слежу. А так — смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксёрами. Кто лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории? Ломаченко", – цитирует Петра "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля на UFC 251 Ян завоевал вакантный титул благодаря досрочной победе (ТКО 5) над легендарным бразильским ветераном Жозе Алдо.

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