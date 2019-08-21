Российский чемпион мира по боксу Ковалев отказался от боя из-за "понятий"

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Крашер Ковалев (33-3-1, 28 KO) назвал настоящую причину, почему он отказался проводить бой против Сауля Канело Альвареса (52-1-2, 35 КО).

По словам россиянина предложение от команды мексиканца было очень привлекательно в финансовом плане, но пришло всего якобы за три недели до боя с Ярдом.

"...И как бы я тогда выглядел, если меня таким куском поманили, и я побежал? Как бы я землякам смотрел в глаза?" — сказал 36-летний чемпион на пресс-конференции.

Напомним, что Ковалев 24 августа проведет защиту своего титула. На арене дворца спорта "Трактор" в Челябинске Крашер сразится с британским претендентом Энтони Ярдом, в активе которого 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге.

В феврале этого года Сергей победил колумбийца Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО) в бою-реванше за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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