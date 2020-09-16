Российский чемпион Бетербиев о бое с Усиком: мне интересно встретиться с лучшим

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев признался, что хотел бы встретиться с Александром Усиком на профессиональном ринге.

Ранее боксеры трижды противостояли друг другу на любительском уровне. Россиянин победил в поединке, который состоялся в Екатеринбурге, а украинец одолел своего соперника на чемпионате мира в Баку в 2011 году и Олимпиаде-2012.

"Мы боксировали по любительским правилам. Три раунда – очень мало. Другие перчатки. Все другое. Интересно, как пройдет наш бой из 12 раундов в профессионалах. Хотя для меня это большой риск. Усик – неслабый парень, абсолютный чемпион. Мне интересно встретиться с лучшим", – цитирует слова Бетербиева издание "РБК-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, возможный поединок против Александра Усика прокомментировал россиянин Александр Поветкин.