Главная Новости
11 января • обновлено в 21:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Российский боксер зверски забил соперника в ринге, победив нокаутом

427
Читать материал на украинском

Перспективный российский боксер Иван Никонов (1-0) добыл яркую победу над дебютантом Али Тургуналиевым из Узбекистана.

Поединок в Екатеринбурге был запланирован на 4 раунда, но завершился досрочно. За полторы минуты до конца Никонов стал просто избивать Тургуналиева. Узбекский боксер опустил руки, перестал защищаться, и рефери принял решение остановить встречу, присудив победу россиянину техническим нокаутом.

Новости
Боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис отправил в нокаут боксера, который его оскорбил в тренажерном зале.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги