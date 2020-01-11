Российский боксер зверски забил соперника в ринге, победив нокаутом

Перспективный российский боксер Иван Никонов (1-0) добыл яркую победу над дебютантом Али Тургуналиевым из Узбекистана.

Поединок в Екатеринбурге был запланирован на 4 раунда, но завершился досрочно. За полторы минуты до конца Никонов стал просто избивать Тургуналиева. Узбекский боксер опустил руки, перестал защищаться, и рефери принял решение остановить встречу, присудив победу россиянину техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис отправил в нокаут боксера, который его оскорбил в тренажерном зале.

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