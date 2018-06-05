Российский боксер вступился за Усика: спортивные итоги 4 июня

Российский боксер Денис Лебедев встала на защиту украинского чемпиона Александра Усика, а футболисты из Закарпатья приняли участие в турнире непризнанных территорий. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 4 июня.
Кроме того, в сети показали настоящий ад чемпионата мира по футболу в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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