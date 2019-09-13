Российский боксер умер во время тренировки

Мастер спорта по боксу россиянин Андрей Молоканов умер прямо во время тренировочного занятия.
Спортсмену стало плохо и он потерял сознание, выполняя одно из упражнений. Тренер боксера попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а также вызвал скорую, сообщили в Федерации бокса Ульяновской области.
Прибывшие врачи не смогли спасти 28-летнего Молоканова, констатировав смерть спортсмена. Предварительной причиной назвали сердечную недостаточность. Однако точные обстоятельства будут известны позже.
Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова. В первую очередь, хочу выразить соболезнования родным и близким. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Профессиональный спорт сопряжён с чрезмерными физическими нагрузками, несравнимыми с теми, которые получают во время обычных занятий физкультурой. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим. Ульяновские спортсмены сегодня достигли очень высокого уровня, и поэтому методы спортивной подготовки должны соответствовать актуальным международным стандартам. Этот трагический случай показывает, что сегодня необходимо изменить подход к стандартам спортивной медицины и методик тренировочного процесса, выводить их на новый уровень, повышать квалификацию специалистов.
Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 26 лет после боя с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина, а после боя Дадашев впал в кому.
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