Российский боксер ударил соперника по лицу на дуэли взглядов. Видео

Александр Чеканов Бокс 14:17, 30.10.2020

Российский боксер первого среднего веса Эдгар Гукасян едва не устроил драку во время дуэли взглядов со своим соперником по бою 31 октября.

Уроженец Еревана на турнире в Сочи проведет защиту пояса WBA Asia South в поединке против Эммануэля Амоса из Танзании.

Накануне боя состоялись традиционные процедура взвешивания и встреча боксеров лицом к лицу. Во время дуэли взглядов Амос толкнул соперника в грудь, а Гукасян в ответ ударил оппонента по лицу. Разнимать спортсменов пришлось организатором шоу.

Отметим, что поединок пройдет в андеркарте боя между Муратом Гассиевым и Нури Сефери.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Дерек Чсиора назвал русским Александра Усика накануне поединка 31 октября в Лондоне.

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