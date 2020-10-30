Российский боксер ударил соперника по лицу на дуэли взглядов. Видео

Российский боксер первого среднего веса Эдгар Гукасян едва не устроил драку во время дуэли взглядов со своим соперником по бою 31 октября.

Уроженец Еревана на турнире в Сочи проведет защиту пояса WBA Asia South в поединке против Эммануэля Амоса из Танзании.

Накануне боя состоялись традиционные процедура взвешивания и встреча боксеров лицом к лицу. Во время дуэли взглядов Амос толкнул соперника в грудь, а Гукасян в ответ ударил оппонента по лицу. Разнимать спортсменов пришлось организатором шоу.

Отметим, что поединок пройдет в андеркарте боя между Муратом Гассиевым и Нури Сефери.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Дерек Чсиора назвал русским Александра Усика накануне поединка 31 октября в Лондоне.