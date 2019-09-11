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11 сентября • обновлено в 22:08
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Российский боксер проиграл кровавым нокаутом

2.6т Читать материал на украинском

Российский боксер Евгений Тершуков с неприятного поражения дебютировал на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Екатеринбурге (Россия) его отправил в нокаут другой дебютант - представитель Азербайджана Хайбула Мусалов.

Четырехраундовый поединок завершился досрочно. Мусалов уверенно контролировал ход боя и в третьем раунде нанес своему оппоненту несколько сильных и точных ударов, в кровь разбив ему нос.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер муай-тай досрочной победой дебютировал на знаменитом турнире The Champion, который прошел на стадионе Muay-Thai MAX в Таиланде.

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