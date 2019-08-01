Российский боксер отправил соперника кувырком в нокаут

Российский дебютант Тимур Надров сенсационно нокаутировал Лазизбека Узокова (4-13-2, 2 КО) из Узбекистана на вечере бокса в Москве.
Развязка боя наступила уже в первом раунде, когда Узоков угодил в нокдаун. Пытаясь встать узбек не удержался и кувырком полетел в угол ринга. Рефери сразу остановил поединок, присудив победу россиянину техническим нокаутом.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
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