Российский боксер Ковалев столкнулся с неожиданными проблемами из-за боя Канело

Российский полутяж Сергей Ковалев (34-4-1, 25 КО) оказался в пикантной ситуации из-за боя мексиканца Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) и британца Каллума Смита (27-1, 19 KO).

"Крашер" на своей странице в социальной сети Instagram решил в прямом эфире показать поединок 19 октября. Официальный транслятор шоу стримминговая платформа DAZN сочла трансляцию нелегальной, и может наказать боксера из России, сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер.

"Как утверждают мои источники, DAZN может принять меры против Сергея Ковалева после того, как он провел нелегальную трансляцию боя Канело – Смит в прямом эфире Instagram. На пике она собрала более 2500 зрителей", – написал журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

Отметим, что Альварес одержал убедительную победу единогласным решением судей и стал суперчемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Александр Поветкин оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.