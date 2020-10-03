Российский боксер Ковалев получил три года тюрьмы

Знаменитого российского боксера Сергея Ковалева приговорили к тюремному сроку в США по делу о нападении на американку Джейми Фронтц, сообщает TMZ.

По информации издания, 37-летний спортсмен получил три года тюрьмы условно. Он заключил сделку с прокуратурой, признал свою вину за участие в драке и оскорбления потерпевшей. Кроме того, Ковалев должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.

Отмечается, что гражданский иск Фронтца не закрыт: она требует с него $650 000, которые, по ее словам, он согласился выплатить ей после инцидента. Пострадавшая получила только первую часть суммы ($250 000).

Джейми Фронтц после нападения The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года на вечеринке российский боксер попытался познакомиться с девушкой, но она не ответила взаимностью и попыталась избавиться от назойливого ухажера. Ковалева ее реакция не смутила, он выследил, где она живет и, как утверждает следствие, напал на нее и затем избил, нанеся тяжкие побои.