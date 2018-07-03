Российский боксер Гассиев опозорился в ходе подготовки перед боем с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев выполнил такой футбольный элемент как чеканка баскетбольным мячом.

В среде спортсменов бытует мнение, что так атлет выражает свое неуважение к тому или иному виду спорта, выполняя элементы не предназначенным для этого снарядом.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля в Москве состоится финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Бой пройдет на арене спортивного комплекса "Олимпийский", которая вмещает 35 000 зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт продажи билетов на событие был ознаменован небывалым ажиотажем.