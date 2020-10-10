Российский боец про Усика: боксер с лучшей гражданской позицией и порядочностью
Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров восхитился бывшит абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.
По словам первого в истории РФ чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), украинец обладает очень правильной позицией, по отношению к ситуации в мире.
"Мой любимый боксер с самой лучшей гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи. Александр Усик", – написал Тактаров в Instagram, прикрепив фотографию с Усиком.
Как сообщал OBOZREVATEL, Усик неоднократно заявлял, что не собирается прекращать дружбу с россиянами, несмотря на критику и оскорбления.
Напомним, ранее Александр вместе с Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"
7 мая Усика внесли в базу сайта "Миротворец".