Российский боец про Усика: боксер с лучшей гражданской позицией и порядочностью

Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров восхитился бывшит абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

По словам первого в истории РФ чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), украинец обладает очень правильной позицией, по отношению к ситуации в мире.

"Мой любимый боксер с самой лучшей гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи. Александр Усик", – написал Тактаров в Instagram, прикрепив фотографию с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик неоднократно заявлял, что не собирается прекращать дружбу с россиянами, несмотря на критику и оскорбления.

Напомним, ранее Александр вместе с Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

7 мая Усика внесли в базу сайта "Миротворец".