Российский боец MMA рассказал, как заранее узнал результат боя Майк Тайсон – Рой Джонс

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что ему предлагали подраться с Майком Тайсоном и говорили, что победитель в их бою определен не будет.

В интервью на YouTube-канале Авраама Руссо во время "Разговора по душам" спортсмен сказал, что проблемы с организацией их поединка возникли из-за пандемии коронавируса. По словам Сергея, его сразу предупредили, что "Железного Майка" нельзя бить со всей силы, поскольку ему уже 54 года.

"Поединок Тайсона и Джонса не смотрел, но уже заранее знал результат, потому что мне тоже бой с Майком предлагали и сказали, что победителя не будет, будет ничья объявлена. Я до конца года должен был с ним встретиться в ринге. Было предложение, но из-за пандемии никто не знал число. Мы должны были подраться или в Москве, или Екатеринбурге, или в другом городе в России, но конкретики не было. Я дал согласие. Мне сказали: "Сергей, только тебе нельзя бить со всей силы, ведь все-таки Тайсону 54 года"", – рассказал Харитонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой "Железного Майка" и Роя Джонса-младшего закончился вничью. Позже была опубликована статистика ударов двух легенд бокса.

Тайсон признался, что курил марихуану перед поединком.