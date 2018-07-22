Российские организаторы исковеркали гимн Украины перед боем Усика

Исполнители гимнов в Москве перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик - Гассиев, допустили три ошибки в гимне Украины. На неприятные фейлы обратили внимание пользователи соцсетей.
Дуэт артистов из России неправильно спел "ще не вмерла УкраинА", "ворОженьки", а также "Запануєм i ми, браття, НА своїй сторонці".
Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.
Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.
Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.
Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.
Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.