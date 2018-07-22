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Российские организаторы исковеркали гимн Украины перед боем Усика

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Исполнители гимнов в Москве перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик - Гассиев, допустили три ошибки в гимне Украины. На неприятные фейлы обратили внимание пользователи соцсетей.

Дуэт артистов из России неправильно спел "ще не вмерла УкраинА", "ворОженьки", а также "Запануєм i ми, браття, НА своїй сторонці".

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Ебнутые хохлы! Где спорт, где политика! А гимн скажите спасибо, что вообще разрешили!
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Усик - настоящий крымчанин, пример для остальных. Украинский флаг в дом каждому крымчанину и песню "Не дамо свій край нікому" на рингтон телефона!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Звиздец!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Gordon Yury, вот это точно. Мы вот в Крыму тоже понять не смогли. Но вы там держитесь.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Пигин Макс, вам не понять... На залесье до сих пор под двухголовой курицей и власовским триколором поют советский гимн и молятся на икону луноликого карлика. Подзадержалась рашка на стыке нескольких эпох. Определится пора...
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