Российские организаторы исковеркали гимн Украины перед боем Усика

Исполнители гимнов в Москве перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик - Гассиев, допустили три ошибки в гимне Украины. На неприятные фейлы обратили внимание пользователи соцсетей.

Дуэт артистов из России неправильно спел "ще не вмерла УкраинА", "ворОженьки", а также "Запануєм i ми, браття, НА своїй сторонці".

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.