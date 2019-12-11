Российские боксеры устроили демарш из-за решения WADA

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что российские боксеры отказались выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", – цитирует Кремлева агентство Чемпионат.

Сборная России по боксу YouTube

Руководитель ФБР считает, что Россия должна попробовать договориться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на высочайшем уровне", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, WADA отстранило РФ от участия в крупных международных соревнованиях на четыре ближайших года.

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