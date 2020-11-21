Российская чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете из-за просьбы надеть маску

Абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина устроила скандал в самолете "Аэрофлота".

Титулованную российскую спортсменку перед взлетом в Москве попросили надеть маску, что вызвало бурный протест со стороны 44-летней Рагозиной.

"Сейчас люди злые в эпидемию? Или я девочка-скандал? Пришла, никого не трогая, вовремя, самолет "Аэрофлота" опоздал... Маску сходу как никогда, а как пить воду или шампанское? Да, я такая, как есть", – написала боксерша у себя в Instagram.

По словам Рагозиной стюардесса "по имени не Жанна" захотела "испортить ей настроение".

"Решила, она главная типа, борт ее и всем надо настроение испортить сходу... Неважно, в бизнесе ты или в экономе. Такое чувство, всех набрали в "Аэрофлот" по объявлению", – подытожила чемпионка.

Отметим, что 12 лет назад Разгозина снялась в обнаженной фотосессии, вызвав скандал.