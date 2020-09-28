Российская боксерша вызвала на бой Бузову

Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой знаменитую телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Таким образом спортсменка отреагировала на предложение звезды создать реалити-шоу, в рамках которого профессиональные боксеры будут драться с блогерами. Семенова пообещала, что не будет сильно бить свою соперницу.

"Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и, как ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!" – написала боксерша в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова потеряла 19 млн рублей из-за неудачного бизнеса.