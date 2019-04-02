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"Робокоп": бегающий по Киеву Усик произвел фурор в сети

2.1тЧитать материал на украинском

Украинец Александр Усик, который объявил о переходе в супертяжелый вес, продолжает усиленную подготовку к своему поединку против Карлоса Такама.

Наш чемпион похвастался своей тренировкой на озере Тельбин в одном из спальных районов Киева. Пробежки украинского боксера вызвали настоящий фурор в Instagram.

Пользователи в комментариях восхищаются физической формой соотечественника, сравнивая его с персонажем знаменитого фантастического фильма про робота-полицейского.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик впервые рассказал о своей подготовке к дебюту в хевивейте и поединка против камерунца Такама.

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Червоний Данило
Червоний Данило
ипать он клоун крымский ватный!
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