Результаты харьковского WWFC 16: пояса остались в Украине

2 ноября на арене СК "Локомотив" в Харькове прошёл международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16, в рамках которого состоялось 10 поединков, а главным событием стали два титульных боя с участием харьковчан.

Денис Бондарь — Кевин Рангель

27-летний харьковчанин Денис Бондарь (9-2) завоевал титул временного чемпиона WWFC в весе до 57 кг, одержав досрочную победу над бразильцем Кевином Рангелем (7-2). Изначально планировалось, что Денис оспорит титул чемпиона мира, принадлежащий ирландцу Блейну О’Дрисколлу, однако незадолго до боя тот получил травму ребра и был вынужден уступить место в гексагоне бразильцу. Рангель старался держать украинца на дистанции, пользуясь превосходством в росте и длине рук, и пока Денис подбирал ключи к неудобному сопернику, Кевин записал на свой счёт перевод вниз и несколько плотных попаданий в стойке, после которых Бондарь своевременно сблизился в клинч. Оказавшись на настиле, Рангель забрал спину харьковчанина и зашёл на удушающий, но Денис выбрался из объятий бразильца. Во втором раунде Бондарь поразил Кевина несколькими попаданиями в стойке с рук и коленом из тайского клинча, после чего перевёл схватку вниз, занял доминирующую позицию сверху и заставил соперника сдаться, проведя удушение "треугольником" через руку.

Александр Плетенко — Вилсон Жуниор

Известный представитель харьковских ММА, 25-летний Александр Плетенко (15-5) дебютировал под эгидой лиги и завоевал вакантный титул чемпиона мира WWFC в весе до 61 кг благодаря победе над бразильцем Вилсоном Жуниором (11-4-1). Не сумев уложиться в необходимые рамки на официальном предматчевом взвешивании, Плетенко вышел в гексагон, имея в пассиве минус один балл. Во время боя Плетенко из раза в раз красиво бросая оппонента на настил и впоследствии взял доминирующую позицию в партере. По итогам пяти раундов судьи заслуженно определили его в победители единогласным решением.

Алаа Мансур — Алексей Пасюга

Абсолютному триумфу харьковчан в рамках основного карда WWFC 16 помешала неудача 25-летнего полусредневеса Алексея Пасюги (2-1) сражавшегося против египтянина Алаа Мансура (9-1). Пропустив несколько неслабых попаданий в голову от украинца по ходу жёстких разменов в первом раунде, Мансур окончательно решил сделать ставку на борьбу, сокращая дистанцию и тесня Алексея к сетке. При этом египтянин не довольствовался контролем, а переводил противостояние в партер. Во втором раунде Мансуру удалось сковать шею Алексея удушающим приёмом ("треугольником"). Харьковчанин долго сопротивлялся, не давая сопернику завершить начатое, но в итоге Алаа быстро переключился на болевой ("армбар"), и Алексею всё-таки пришлось сдаться.

Олег Хачатуров — Белек Алиев

Более двух лет не выступал из-за травм украинский легковес Олег Хачатуров (8-3), ранее известный по выступлениям в M-1 Challenge и ACB, а в сентябре этого года заключивший контракт с лигой WWFC. Его соперник, кыргызстанец Алиев (7-2), сразу атаковал украинца парой жёстких лоу-киков. В ответ Олег пробил хай-кик, после чего бросил Белека вниз и не отпустив захват, продолжив наносить удары из-за спины то одной, то другой рукой. Алиев пытался укрыться за перчатками, но всё равно пал под напором Хачатурова в первом же раунде.

Результаты всех поединков WWFC 16:

Main Card

Денис Бондарь (Украина) - SBM 2 (удушающий прием) - Кевин Рангель (Бразилия)

Александр плетенка (Украина) - UD 5 (по очкам единогласным решением судей) - Уилсон Жуниор (Бразилия)

Алаа Мансур (Египет) - SBM 2 (болевой прием) - Алексей Пасюга (Украина)

Олег Хачатуров (Украина) - КО 1 (нокаут) - Белек Алиев (Кыргызстан)

Prelimenary Card

Георги Кубеяшвили (Грузия) - UD 3 (по очкам единогласным решением судей) - Сергей Радченко (Украина)

Михаил Шаблий (Украина) - ТКО 1 (технический нокаут) - Максим Стоянов (Украина)

Владимир Барышев (Украина) - UD 3 (по очкам единогласным решением судей) - Владислав Калюта (Украина)

Екатерина Шакалова (Украина) - SBM 1 (удушающий прием) - Дарья Чибисова (Украина)

Early Prelims

Андрей Королев (Украина) - ТКО 1 (технический нокаут) - Роман Выборный (Украина)

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