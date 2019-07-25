Гвоздик предложил Усику и Гассиеву провести реванш

Украинский чемпион полулегкого веса Александр Гвоздик оригинально отреагировал на то, что Александр Усик и Мурат Гассиев отменили дебюты в супертяжелом весе из-за травм.

Комментируя для "ZeRingШоу" проблемы финалистов Всемирной суперсерии бокса (WBSS), наш спортсмен предположил, что эта ситуация может быть сигналом для его коллег.

"Может, это знаки, что они должны провести реванш? Что, может, пока не нужно переходить в супертяжелый вес, а провести реванш до этого. Я не знаю, что это. Может, совпадение. Ребята, которые переходят из крузервейта в супертяжи, должны использовать свои козыри – скорость, маневренность. Потому что вряд ли они когда-нибудь сравняются с супертяжами по мощи и антропометрии", – заявил Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик свой следующий поединок проведет 18 октября, когда в объединительном бою сразится с россиянином Артуром Бетербиевым.

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