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Гвоздик предложил Усику и Гассиеву провести реванш

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Украинский чемпион полулегкого веса Александр Гвоздик оригинально отреагировал на то, что Александр Усик и Мурат Гассиев отменили дебюты в супертяжелом весе из-за травм.

Комментируя для "ZeRingШоу" проблемы финалистов Всемирной суперсерии бокса (WBSS), наш спортсмен предположил, что эта ситуация может быть сигналом для его коллег.

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"Может, это знаки, что они должны провести реванш? Что, может, пока не нужно переходить в супертяжелый вес, а провести реванш до этого. Я не знаю, что это. Может, совпадение. Ребята, которые переходят из крузервейта в супертяжи, должны использовать свои козыри – скорость, маневренность. Потому что вряд ли они когда-нибудь сравняются с супертяжами по мощи и антропометрии", – заявил Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик свой следующий поединок проведет 18 октября, когда в объединительном бою сразится с россиянином Артуром Бетербиевым.

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Персоны
Александр Гвоздик Александр Усик Мурат Гассиев
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