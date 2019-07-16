Реванш Уайлдер — Фьюри под угрозой срыва: что произошло

Экс-чемпион мира в крузервейте Тони Белью считает, что обладатель титула WBC супертяж Деонтей Уайлдер не будет спешить подписывать контракт на реванш с "линейным чемпионом" Тайсоном Фьюри.

Команда Уайлдера подождет результата второго боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и Энтони Джожуа, чтобы иметь шанс организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира, приводит слова Белью Sky Sports.

Тони Белью goodnews.ua

"Сперва все хотят увидеть, что же произойдет в реванше между Руисом и Джошуа. А уже Уайлдер тем более будет ждать. И Руис, и Уайлдер сотрудничают с Элом Хэймоном. Если вновь победит Руис, то Хэймон захочет организовать между ними незамедлительный бой за звание абсолютного чемпиона мира. И он захочет, чтобы им стал Уайлдер", — заявил Белью.

По мнению экс-чемпиона, если на руках у Уайлдера будут все четыре титула в супертяжелом весе, он сможет диктовать условия всем.

Напомним: ранее стало известно, что реванш Уайлдер — Фьюри должен состояться в феврале 2020 года. Перед этим поединком боксеры проведут промежуточные бои: Уайлдер — с Луисом Ортисом, а Фьюри — против Джаррелла Миллера.

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