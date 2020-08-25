Реванш Поветкин – Уайт: Хирн рассказал, когда пройдет бой

Россиянин Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и британец Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) в конце ноября должны провести реванш.

По словам прмоутера Эдди Хирна повторный поединок мог бы состояться в андекарте третьего противостояния между Тайсоном Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Диллиан должен вернуться не позднее конца ноября. Это означает трехнедельный отдых и возвращение в лагерь. Физически он в порядке. Да, нокдаун был неприятный, но 28-дневное отстранение не повлияет на реванш. Нам нужно все обсудить с Поветкиным, а Диллиан будет готов к концу ноября. Да, по контракту Поветкин обязан дать реванш, но его должны устраивать даты. Думаю, все пройдет хорошо, и в ноябре мы увидим второй бой", – заявил Хирн в интервью Boxing Social.

Как сообщалOBOZREVATEL, 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, уложив соперника на канвас мощнейшим апперкотом. Перед этим россиянин дважды оказывался в нокдаунах.

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