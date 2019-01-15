Реванш Мейвезер – Пакьяо: названы место и дата боя

Легендарные Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо все же могут встретиться в матче-реванше. Американский и филиппинский боксеры намерены вновь выйти в ринг уже в июле нынешнего года.

По данным The Philippine Star, Пакьяо сразу после поединка против Эдриэна Бронера, который пройдет 19 января, готов сесть за стол переговоров с Майвезером. Проведение такого боя может быть организовано либо в Лондоне, либо в России.

"Я не думаю об этом. Я полностью сосредоточен на Бронере. Возможно, после боя мы могли бы это обсудить", – прокомментировал слухи филиппинец.

Мэнни Пакьяо проиграл Флойду Мейвезеру Обозреватель/EPA

Отметим, что Мейвезер анонсировал проведение реванша с Пакьяо в декабре 2018 года, однако бой так и не состоялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый бой столетия Мейвезер – Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года и завершился победой Флойда единогласным решением судей. Двое судей отдали победу американцу по итогам 12 раундов 116:112, а еще один зафиксировал счет 118:110.

Поединок стал одним из самых кассовых в истории бокса, собрав доход свыше 550 миллионов долларов.

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