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Реванш Кличко – Льюис: Виталий сделал интригующее заявление

1.5тЧитать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что вновь встретится с легендарным британским чемпионом Ленноксом Льюисом. По словам нашего выдающегося боксера, это произойдет во время конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

"Давайте пока оставим интригу. Противостояние Кличко – Льюис будет в Киеве, однозначно. В каком виде? Мы все увидим во время конгресса", – сказал Кличко-старший в интервью Tribuna.com.

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Напомним, в июне 2003 года Виталий Кличко и Леннокс Льюис провели бой за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе. Бой был остановлен после седьмого раунда из-за глубокого рассечения у украинца, а судья присудил Льюису победу техническим нокаутом. В то же время на момент остановки боя Кличко вел по очкам на карточках всех трех судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко спустя 15 лет рассказал, почему не состоялся его реванш с Ленноксом Льюисом.

Читайте все новости по теме "Кличко – Льюис" на OBOZREVATEL.

Темы
Кличко – ЛьюисWBC
Персоны
Леннокс ЛьюисВиталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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