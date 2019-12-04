Реванш Джошуа – Руис: боксеры заговорили о третьем бое

Британец Энтони Джошуа пообщался с журналистами перед боем-реваншем с мексиканским чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO Энди Руисом.

По его словам, подготовку к поединку, который состоится в субботу 7 декабря в Эр-Рияде, он строил на том, чтобы обрести уверенность в себе и своих навыках.

Энтони Джошуа

"У меня был отличный тренировочный лагерь. Я подхожу к бою в отменной форме. Готов показать все, что умею. Изменения? Да я все время вношу изменения. Эволюционирую. В этом и состоит вся суть тренировочного процесса. Я переосмыслил произошедшее, сбросил старую кожу, восстановился, возродился и я собираюсь победить. Сфокусирован только лишь на этой цели. Скорость? Да у меня и так нормальная скорость. Повторюсь, цель одна – победить. Речь идет только лишь о победе. Мне нужна победа любой ценой", – отметил Джошуа, чьи слова передает vringe.com.

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Также британский супертяжеловес выразил мнение, что этот бой с Руисом может быть не последней встречей между ними.

"Руис долгие месяцы не покидает моей головы. Если он реально полностью предан боксу, то, уверен, предстоящий бой – не последнее наше противостояние. Думаю, будет и третий поединок. Почему так? Ну хотя бы по той причине, что у нас получаются отличные бои", – считает Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энди Руис высказал мнение, что у него есть психологическое преимущество перед боем с Джошуа. В первом поединке, который состоялся в июне 2019 года в Нью-Йорке, победу одержал мексиканец.

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