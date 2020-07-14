Рефери снял с боя украинского боксера: спортивные итоги 13 июля
Киевское "Динамо" решило продать лидера команды Виктора Цыганкова, а в Беларуси футболистки призвали проверить пол одной из участниц чемпионата.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 июля.
Кроме того, жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес станцевала тверк, а боксера Тараса Головащенко дисквалифицировали во время боя. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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