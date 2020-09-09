Редкач сравнил Ломаченко с Путиным

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) признался, что относится к чемпиону WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), как президенту России.

Такое сравнение Редкач привел у себя в Facebook, отвечая на вопрос подписчика, о причинах конфликта с Василием.

"Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как человек – к нему симпатии, как к президенту России Владимиру Путин", – написал Редкач.

Комментарий Ивана Редкача Facebook Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял Василия в социальной сети.

Он также позволил себе пошутить на тему предстоящего боя Ломаченко против Теофимо Лопеса и признался, что будет болеть за американца.