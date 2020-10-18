Редкач показал, сколько заработал на поражении Ломаченко

Максим Иншаков Бокс 12:19, 18.10.2020 Обновлено: 12:28, 18.10.2020

Известный боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО)заработал на поражении Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) 73 000 долларов.

Скриншот чека из букмекерской конторы украинский средневес выложил у себя в Instagram. На нем видно, что ставка спортсмена составила 25 000 долларов при коэффициенте 3,92.

"У каждого механизма есть свой ресурс, и наш идол тоже не железный. Не судите строго. Вася, мы все, вся Украина с тобой! Ждем обратно в ринг!" – написал Редкач после боя.

Скриншот ставки
Instagram Ивана Редкача
Редкач прокомментировал бой Ломаченко
Instagram Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.

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