"Разрывается от боли": вдова Дадашева прокомментировала смерть боксера, выложив семейное фото

Жена известного российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина сделала заявление после трагической смерти своего мужа.

"Он был очень добрым человеком, который боролся до самого конца. Наш сын будет продолжать воспитываться так, чтобы стать таким же великим человеком, как и его отец. Я хочу поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни. Я прошу всех уважать нашу личную жизнь в это очень трудное время", - цитирует жену Дадашева CBS Sports.

"Любовь моя ! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя ! Настало самое тяжелое время в нашей семье", - добавила девушка в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд

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