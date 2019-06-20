"Разрушительное воздействие": Тайсон высказался о камбэке Кличко

Линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри призвал Владимира Кличко не возобновлять карьеру.

По мнению 30-летнего британца, легендарный украинский боксер не сможет показывать тот же уровень, что и в лучшие годы. "Думаю, что ему стоит оставаться на пенсии, ведь он слишком стар. Кличко не сможет избежать разрушительного воздействия времени", – сказал Фьюри в интервью немецкому изданию BILD, передает spox.com.

Кличко – Фьюри

При этом он заявил, что каждый день вспоминает о победе над Кличко в 2015 году. "Повесил фото на стену, потому что оно каждый день напоминает мне, как я надрал Владимиру задницу", – отметил Тайсон.

Как сообщалOBOZREVATEL, Владимир Кличко принял решение не проводить боев в 2019 году, однако все еще раздумывает над возвращением в бокс.

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