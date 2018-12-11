''Размотать Поветочкина'': в сети разгорелся спор из-за соперника Гвоздика

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик спросил мнения у болельщиков о своем следующем сопернике. 1 декабря украинский боксер победил канадца Адониса Стивенсона нокаутом в 11-м раунде.

На своей странице в Instagram Гвоздик опубликовал пост с вопросом: "Кого хотите увидеть следующим?", похваставшись чемпионским поясом. Несмотря на то, что большинство фоловеров проголосовали за чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола, среди комментариев нашлись неожиданные варианты. "Супербой с Саней Усиком в крузервейте", "Уважающий себя боксер должен размотать по классике Поветочкина", "Можно по традиции накормить кулаками какого-то москаля", - шутили в комментариях подписчики.

Напомним, что после поражения от Гвоздика его соперник Адонис Стивенсон попал в больницу. У канадского боксера диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели его в состоянии искусственной комы.

Александр Гвоздик instagram.com/alex_gvozdyk

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик высказался относительно возможности боя с чемпионом мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом. Украинца интересует поединок с россиянином исключительно с точки зрения объединения титулов, поскольку имя боксера не так широко известно.