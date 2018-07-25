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"Разговаривал с Гассиевым во время боя": Усик поделился подробностями финала WBSS

1.4тЧитать новость на украинском

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что во время финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) переговаривался со своим соперником Муратом Гассиевым. По словам украинца, он делал замечания российскому боксеру.

"Я разговаривал с Гассиевым во время боя. Когда он бил меня ниже пояса – в бедро или еще куда-то – я говорил ему: "Мурат, зачем ты это делаешь? Не надо этого делать". Он в ответ пожал плечиками и сказал: "Извини". Не думаю, что это было намеренно, но, тем не менее, да – я с ним разговаривал", – рассказал Усик с улыбкой в интервью Boxing.ua.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мурат Гассиев высказался о возможном реванше с Александром Усиком.

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Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
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