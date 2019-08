Раунд года! Чемпион WBO победил нокаутом, забив оппонента

Мексиканский чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваретте (28-1, 24 КО) отстоял свой титул в бою с претендентом Франсиско Де Вака (20-0, 6 КО) из США.

Центральный поединок на вечере бокса в в Лос-Анджелесе завершился в третьем раунде.

С самого начала поединка Наваррете захватил инициативу и перебивал оппонента во всех эпизодах. Франсиско принимал удары на голову, но шел вперед и терпел, пока не оказался в нокдауне во 2-м раунде. В 3-м раунде Наваррете начал выбрасывать силовые удары, которые точно попадали в цель, вынудив рефери остановить избиение.

Промоутерская компани Top Rank, занимавшаяся организацией этой встречи, окрестила победный раунд - претендентом на звание раунд года.

Ringside angle of the absolute SLUGFEST from Round 3 that secured the TKO for Emanuel Navarrete! 👀 Round of the Year candidate? #NavarreteDeVaca pic.twitter.com/QGdT3ZjZUh