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Раунд года! Чемпион WBO победил нокаутом, забив оппонента

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Мексиканский чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваретте (28-1, 24 КО) отстоял свой титул в бою с претендентом Франсиско Де Вака (20-0, 6 КО) из США.

Центральный поединок на вечере бокса в в Лос-Анджелесе завершился в третьем раунде.

С самого начала поединка Наваррете захватил инициативу и перебивал оппонента во всех эпизодах. Франсиско принимал удары на голову, но шел вперед и терпел, пока не оказался в нокдауне во 2-м раунде. В 3-м раунде Наваррете начал выбрасывать силовые удары, которые точно попадали в цель, вынудив рефери остановить избиение.

Промоутерская компани Top Rank, занимавшаяся организацией этой встречи, окрестила победный раунд - претендентом на звание раунд года.

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

Эмануэль Наваретте - Франсиско Де Вака

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